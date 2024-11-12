HÜRJET ikinci prototip şehitlerimizin isimleriyle uçtu
10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi... HÜRJET ikinci prototip, TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 18:26, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 20:32
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET ikinci prototip, şehitlerin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
10 bin feet irtifa, 200 knot hız, 26 dakika uçuş süresi...
TUSAŞ sosyal medya hesabından, HÜRJET'in uçuşunu paylaştı:
"Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara!"
#HÜRJET ikinci prototip, şehitlerimizin isimleriyle hür semalarımızda ilk uçuşunu gerçekleştirdi! ️Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) November 12, 2024
10.000 feet irtifa
200 knot hız
26 dakika uçuş süresi
Milli teknolojimizin gurur ve heyecan veren hızıyla rotamız daima daha güçlü yarınlara! 🇹🇷 pic.twitter.com/tC8rysn7HJ