Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kaybederek 9.226,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 85,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,93 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,99 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişeler ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.450 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

