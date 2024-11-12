'Etki ajanlığı düzenlemesi ancak yeni suçlar icat etmeye yarar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesini istedi. Babacan, muhalefetin 'etki ajanlığı düzenlemesi' olarak nitelediği teklifle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Babacan, "Temel hak ve özgürlüklerin keyfi olarak sınırlanmasına yola açabilecek her türden düzenlemenin karşısındayız. Şu anda Meclis'te görüşülen Yargı Paketi'ndeki 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi de bunlardan biri. Hükümete meşru insan hakları örgütlerini, gazetecileri ve sivil toplumu casus ve devlet düşmanı olarak yaftalama, itibarsızlaştırma ve kriminalize etme yetkisi veren bu düzenlemenin hukuk devletinde yeri olamaz" ifadelerini kullandı.

Düzenlemede suç fiilinin kesin olarak tanımlanmadığını belirten DEVA lideri, "'Devletin çıkarları aleyhine' gibi müphem ifadeler içeren düzenleme, ancak yeni suçlar icat etmeye yarar. Anayasa'ya açıkça aykırı olan ve ancak baskıcı otoriter rejimlerin başvurduğu bu kanun teklifi geri çekilmeli, bir daha gündeme dahi getirilmemelidir" diye yazdı.