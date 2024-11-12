Hatay'da freni boşalan beton mikseri 3 araca çarptı: 4 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan beton mikserinin 3 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 19:19, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 19:21
Hatay'ın Belen ilçesinde Y.A. idaresindeki beton mikserinin freni, seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan beton mikseri, 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.