'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisi'nin "Filistin", İYİ Parti'nin "sanal kumar", DEM Parti'nin "kayyum" ve CHP'nin "okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 bine yakın kişinin de yaralandığını söyledi.

İsrail'in, Lübnan halkına yönelik saldırılarını da sürdürdüğünü belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nda 'Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde Filistin'de soykırım suçu işleyenlere özellikle zorlayıcı tedbirler alınması için girişimlerimizi eş güdüm halinde sürdürmemiz fevkalade önemlidir.' diyerek, bugün genel görüşme gerekçemiz olan İsrail'in soykırımcı bir devlet olarak nitelendirilmesinin somut bir gerçeklik olduğunu ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözünü havada bırakmayalım. Genel görüşme talebimizi kabul edin, soykırımcı ve işgalci olduklarını, aynı zamanda katliamcı olduklarını bütün dünyaya, lafla değil, somut olarak burada ispat edelim."

Partisinin "sanal kumara" ilişkin grup önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini; şans oyunlarının çoğalarak gençler için sıradan bir hale geldiğini ifade ederek, gençlerin, kısa vadeli kazanç hayaliyle oyunların içerisine çekildiğini ve kaybettikçe kazanma umuduyla sisteme daha fazla para yatırmaya başladığını anlattı. Kolay para kazanma vaadiyle sunulan bahis sitelerinin, sosyal medya ve fenomenlerin etkisiyle gençleri tuzağa sürüklediğini vurgulayan Akalın, "Gençlerimizi hayattan koparan yasa dışı şans oyunlarına erişimi engellemeli, bunun önüne geçmek için ciddi, kalıcı bir altyapı oluşturmaya çalışılmalı." dedi.

- "Devletin kayyumu olmak, dağın kayyumu olmaktan daha şereflidir"

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "bu şekilde halkın iradesine ipotek konulduğunu" savundu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin sürecin nasıl başladığının ve sürece neden ihtiyaç duyulduğunun iyi irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

Şırnak Vali Yardımcılığı yaptığı dönemde, geçici olarak Şırnak Belediye Başkanlığına görevlendirildiğini anlatan Bedirhanoğlu, "Ben atandığımda Şırnak Belediyesinin altı cephanelik doluydu. Devletin kayyumu olmak, dağın kayyumu olmaktan daha şereflidir. Güzel memleketimizde hiçbir şey yokken bir sabah uyandık, 'belediyelere kayyum atıyoruz...' Bu kadar basit değil." ifadelerini kullandı.

Bedirhanoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

- "Çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su sağlamak durumundayız"

Genel Kurulda partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 19 milyon öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde eğitim aldığını, İstanbul Planlama Ajansının verilerine göre her 3 öğrenciden birinin okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmadığını söyledi. Özçağdaş, "Çocukların açlığı bir anayasal sorundur, yasal sorundur. Tüm uluslararası sözleşmelerde çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için bir söz vermiş durumdayız. Yaşadığımız tüm ekonomik sorunlara karşı çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su sağlamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

- Araştırma komisyonlarına üye seçimi yapıldı

TBMM Genel Kurulunda, "Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlığının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ile "Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi yapıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, komisyonların 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleştireceği ilk toplantılarında, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapacaklarını belirtti.

Daha sonra Kamu Başdenetçisi seçimine geçildi.