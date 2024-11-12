İzmir'de Atatürk büstüne saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Olay, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz ilçesinde meydana geldi. Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinin meydanlarında bulunan Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

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