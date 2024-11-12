Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine Mehmet Akarca seçildi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon tarafından Kamu Başdenetçisi adayı olarak bildirilen Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasında seçim yapılacağını bildirdi.

Karaca'nın, Genel Kurulda adayların isimlerini okutmasının ardından Kamu Başdenetçisi seçimine geçildi.

Adaylar, ilk 2 turda gerekli 3'te 2 çoğunluk olan 400 milletvekilinin oyunu alamadı. Üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy sağlanamadığı için adaylardan en fazla oy alan Mehmet Akarca ile Burhanettin Sağsöz dördüncü oylamaya kaldı.

Toplam 276 oyun kullanıldığı dördüncü oylamada, 264 oy alan Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi oldu. Sağsöz ise oy alamadı, 12 oy ise geçersiz sayıldı.

İlk turda yapılan oylamanın ardından yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kamu Başdenetçisi seçilirken muhalefetin hiçbir şekilde görüşünün alınmadığını belirterek, "Kamu denetçileri seçilirken dahi bir kişinin bir görüşü alınmadı, muhalefete yer verilmedi, oradaki denge aranmadı. Böyle seçilecek Kamu Başdenetçisinin, aranılan kamunun denetim fonksiyonunu layıkıyla yerine getirmesi mümkün değil. Bu nedenle biz, bu seçimi protesto ediyoruz; doğru bulmuyoruz ve oylarımızı boş olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün oylamaların gizli yapıldığı Kamu Başdenetçiliği seçiminin ardından TBMM Başkanvekili Karaca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

- Mehmet AKARCA KİMDİR?

Siirt'in Şirvan ilçesinde 1963'te doğan Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Uşak, Van, Aydın'da hakimlik, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Akarca, 2010 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen ve 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrılan Akarca, evli ve iki çocuk babası.