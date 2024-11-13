Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Konut satışları ekimde yüzde 76 arttı
Konut satışları ekimde yüzde 76 arttı
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Yasa dışı bahsi e-para besliyor! Milyonlarca hesap bu iş için devrede
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Özel güvenlikte kayıt dışı ordu! Yüz binleri buldu, denetim şart
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Türkiye elektronik oy verme sistemine mi geçiyor? YSK'dan açıklama
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
Bakan Yerlikaya: 3 milyon 390 bin yabancıyı misafir etmekteyiz
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
'Okullarda öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesi' önerisi reddedildi
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
Bakan Bolat: Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
8 fenomenin hesabına erişim engeli getirildi
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Adnan Oktar ile bağlantılı 4 Hakim ve Savcı yargılanması başladı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
DMM'den dolandırıcılık uyarısı
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
AK Partili Dağ: Erken seçim diye bir gündemimiz söz konusu değil
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
İzmir'de yangın trajedisi | 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin anne gözaltında
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Erdoğan, Esad konuşurken salonu terk etti
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Kayıt dışı telefon sayısı 3,5 milyona çıktı
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
Bahis soruşturmasında fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
İkinci el araç fiyatları yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek: Cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bahçeli: Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: Döner yerine dil yedirmişler
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
AYM, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeyi iptal etti
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları başlıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Sağlıkta performans sistemi diğer ülkelerde de işe yaramıyor
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Trafik cezaları 2025 yılında can yakacak!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 08:12, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 07:55
Yazdır
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber