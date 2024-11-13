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Bu öğretmen bir başka

Konya'da görev yapan sınıf öğretmeni 27 yaşındaki Kamil İyitartar, öğrencilerini hem eğlendiriyor hem öğretiyor. Sıradışı öğretme tarzıyla dikkatleri üzerine çeken İyitartar'ın sarılarak ve dans ederek öğrencilerini okuldan uğurlaması onları mutlu ediyor

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 08:20, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:11
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Bu öğretmen bir başka

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Kamil İyitartar, sıradışı öğretme şekliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Somut anlatımlarla bir senaryo eşliğinde derslerini eğlenceli hale getiren İyitartar, öğrencilerinin de derslerden keyif almasını sağlıyor.

Çocuklarla oyunlar oynayan, onlara sihirbazlık gösterileri yapan Kamil öğretmen, öğrencilerinin yüzünde güzel bir tebessüm oluşturuyor. Kamil öğretmen öğrencilerine sürpriz hediyeler de vererek onların mutluluğuna ortak oluyor. 24 öğrencisi ile bire bir ilgilenen Kamil öğretmen velilerin de izniyle bu anları sosyal medya hesabında paylaşıyor. Öğrenciler ders bitiminde kendi seçeneklerine göre öğretmenleri ile selamlaşıyorlar.
Öğrenciler öğretmenleri ile ister tokalaşıyor, ister sarılıyor veya isterse karşılıklı oyun oynayarak okuldan ayrılıyor.

OKULDAN MUTLU AYRILIYORLAR

Çocukların oynayarak öğrendiğini belirten öğretmen Kamil İyitartar, "Düşüncem okuldan mutlu giden her çocuk mutlu gelir. Bu amaçla çocuklarla birlikte yaptığımız bir selamlaşma etkinliğimiz var. Çocuklar sınıftan ayrılırken seçtikleri seçeneğe göre selamlaşıyor ve okuldan ayrılıyorlar. İlkokul çağındaki çocuklar somut öğrenme döneminde olduğu için derslerimi somutlaştırarak anlatmaya çalışıyorum. Çocuklar eğlenceyi ve oyunu çok seviyor. Derslerimizi oyun ile birleştirerek daha eğlenceli bir şekilde işliyorum. Yaptığımız etkinlikler çocuklarımızın yeteneklerini de ortaya çıkartıyor. Bu sayede gelişimlerine fayda sağlamış oluyoruz. Hayatta önceliğimiz çocukların mutluluğu olsun, gerisi zaten tamamlanıyor" diye konuştu.

TOLGA YANIK

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