İETT otobüsünde yangın: Dolmabahçe Tüneli kapatıldı
İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Dolmabahçe Tünelindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 08:41, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:15
Beşiktaş ile Şişli'yi birbirine bağlayan Dolmabahçe Tüneli'nde İETT otobüsünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tünel, güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Trafikte aksama yaşanmaması için çevre yollarda ek tedbirlerler alındı.