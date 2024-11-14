Araştırma görevlisi alımında antrenörlük belgesi şartı olmaz

Bilindiği üzere, üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için belirlenen şartlar ilgili akademik birimler ve Rektörlük tarafından belirlenerek Resmi Gazete'de ilan edilmektedir.



Hal böyle olunca, kontrolsüz ve denetimsiz bir süreç yaşanmakta, her üniversite kendi "ölçütlerine" göre ilan şartı yayımlamaktadır.

Aslında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından farklı zaman dilimleri içerisinde gerek öğretim üyesi gerekse öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için belirlenen şartlarda belirli adayların tarif edilmemesi gerektiği, hatta hangi ünvan için hangi şartların konulabileceği açıklanmıştır.

Ancak, bazı devlet üniversiteleri yanlışta ısrar etmekte, kurallara titizlik göstermemektedir.

Bunlardan birisi de ne yazık ki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yaşanmaktadır. İlgili devlet üniversitesi tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde ilan edilen Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu için "Hentbol branşında kıdemli antrenörlük belgesine sahip olup, spor bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı aranmıştır.



İlgili yükseköğretim kurumu tarafından farklı onlarca spor branşı varken neden Hentbol alanında kıdemli antrenörlük belgesi şartı aranmıştır?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hentbol alanında ihtisaslaşan özel ve önemli bir duruma mı sahiptir?



Bu soruların cevaplarını ne yazık ki bilemiyoruz.



Üniversitenin geniş bir rekabete imkan vermek yerine sınırlandırıcı şartlara yer vermesi mevzuata ve akademik etik ilkelere uygun değildir.

Araştırma görevlisi kadrosu her zaman söylediğimiz gibi akademinin ilk basamağıdır. Daha ilk basamaktan itibaren özel şartlarla genç ve başarılı adayları elediğimiz takdirde akademinin taşlı yollarında insanları küstürmeyi başarmaktan öte gidemeyiz.

Bu bakımdan, başvurular bitmeden araştırma görevlisi kadrosunda aranmaması gereken Hentbol belgesi şartının bir an evvel düzeltilmesinin faydalı olacağını öneriyoruz.