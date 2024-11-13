Cumhurbaşkanlığı, KPSS kadro bildirim tarihini uzattı!
Cumhurbaşkanlığı, ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi yerleştirme için kurumların kadro bildirim tarihini uzattı!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 09:40, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:38
Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından yapılan merkezi memur yerleştirme işlemlerine
ilişkin talepler Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen bir takvim dahilinde
yıl içerisinde iki defa toplanmaktadır.
Bu kapsamda, ikinci dönem için belirlenen kurumların kadro bildirimlerinin
son tarihi 15 Kasım 2024'den 25 Kasım 2024'e uzatılmıştır.
Bu durum, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu idarelerinin memur ihtiyaçları için
ikinci bir atama izninin dağılımının yapılabileceğine işaret etmektedir.