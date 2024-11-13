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Brent petrolün varil fiyatı 71,89 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,89 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 10:11, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:23
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Brent petrolün varil fiyatı 71,89 dolar

Dün 72,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 71,89 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,10 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimini ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artışla 26 milyon 530 bin varile yükseltmesine karşın, Orta Doğu'da süregelen gerilimin tırmanacağına ilişkin endişelerle artıyor.

Grup aylık petrol piyasası raporunda bu yıl için küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize etti. Ayrıca gelecek yıl küresel talebin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 105 milyon 600 bin varile ulaşacağı tahmin edilse de bu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 103 bin varil altında kaldı.

Söz konusu veriler petrol fiyatlarını baskılasa da piyasa oyuncularının risk algısını hafifletmeye yetmedi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, ordunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği kara saldırılarında ikinci aşamaya geçildiğinin belirtilmesi, piyasa oyuncularının küresel petrol arzında sıkıntı yaşanacağı korkularını besleyerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan bölgede süren karışıklıkların küresel arzı sekteye uğratacağına ilişkin endişelerin artması da petrol fiyatlarının artışını destekliyor.

Ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin ülkenin petrol üreticilerine karşı daha olumlu yaklaşacağına yönelik beklentiler de fiyatların artışında etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,67 doların direnç, 70,68 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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