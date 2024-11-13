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Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı

Ocak ayında yapılacak zamlar milyonlarca yurttaş tarafından merakla bekleniyor. Kıdem tazminatından 65 yaş üstü maaşına kadar pek çok ödeneğe yüzde 11,45 oranında zam öngörülürken, en yüksek artışın bedelli askerlikte olması bekleniyor. Bedelli askerlik ücretlerinin 250 bin liraya çıkması öngörülüyor.

Haber Giriş : 13 Kasım 2024 10:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 10:32
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Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emekli maaşlarında artışın yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de çeşitli artışlar yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 15,45 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Bedelli askerliğe dev zam

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre; yılbaşından sonra öne çıkan bir diğer başlık ise bedelli askerlik ücreti olacak. 2024 yılının ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025'teki zammın ardından 250 bin TL seviyelerine yaklaşacak.

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