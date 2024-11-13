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Öğrenciler rahat ders çalışsın diye kurum binasında çalışma salonları oluşturuldu

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce evlerinde uygun ders yapma imkanı bulunmayan öğrenciler için kurumun daha önce yemekhane olarak kullanılan bölümü çalışma salonlarına dönüştürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 11:26, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:25
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Öğrenciler rahat ders çalışsın diye kurum binasında çalışma salonları oluşturuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ve sosyal inceleme uzmanlarına hane ziyaretleri sırasında aileler, çocuklarının ders çalışabilecekleri uygun bir ortama ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bunun üzerine hazırlanan proje ile kurumun daha önce yemekhane olarak kullanılan katının öğrencilerin kullanımına sunulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kurumun üst katı ilk, orta ve lise öğrencileri için üç çalışma salonu olarak düzenlendi.

Sosyal hizmet personelinin de görevlendirildiği çalışma salonları eğitim materyalleri ile donatıldı.

Çalışma salonları öğrencilerin kullanımına sunuldu.

- Öğretmen desteği de sağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, hane ziyaretlerinde bazı öğrencilerin evlerinde çalışma imkanı bulmakta zorlandığını tespit ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin evlerinde çalışma imkanlarının kısıtlı olduğunu gördüklerini ifade eden Sidar, kurumun sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin sıcak ve güvenli bir ortamda ders çalışmaları için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Sidar, ders çalışan ve sınava hazırlanan öğrenciler için oluşturdukları çalışma salonlarının çok ideal olduğunu anlatarak, öğrencilerin eğitimi için kurumun tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydetti.

Şu an itibarıyla 3'ü ilkokul, 10'u ortaokul, 3'ü lise 16 çocuğun burada sağlıklı bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğunu belirten Sidar, bu dersliklerin kapasitesinin artırılacağını aktardı.

Sidar, bu dersliklerin kurumun sosyal hizmet modellerinden yararlanan öğrencilere ücretsiz olarak kullanacakları güvenli bir ortam sağladığını ifade ederek, öğrencileri kaynak kitap ve diğer materyaller konusunda da desteklediklerini söyledi.

Öğrencilere burada Halk Eğitim Merkezi üzerinden öğretmen desteği de sağlayacaklarını anlatan Sidar, "Çocuklarımızın daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri, vatana ve millete faydalı birer birey olarak yetişerek memlekete hizmet etmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Sidar, geçen yıl sosyal hizmet modelinden yararlanan bir öğrencinin tıp fakültesini kazandığını belirterek, öğrencilerin en iyi üniversitelere yerleşmesini amaçladıklarını kaydetti.

- "Öğrencileri Fen ve Anadolu liselerine hazırlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdür Vekili ve proje sorumlusu Abdurrezzak Kaya da çalışma salonlarından öğrencilerin yanı sıra ailelerin de memnun olduğunu belirtti.

Çalışma salonlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin sayısında artış beklediklerini dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Evlerinde uygun çalışma ortamı olmayan öğrencileri bu merkeze davet ediyoruz. Çocuklar okul çıkışında sokakta zaman geçirmek yerine burada ders çalışıyor, ödev yapıyor ve sorularını çözüyorlar. Etüt merkezinde tüm ihtiyaçları karşılanan çocukları okul destek projelerine kaydediyoruz. Öğrencileri Fen ve Anadolu liselerine hazırlıyoruz."

- "Ders çalışmak ve ödevlerimizi yapmak için buraya geliyoruz"

Öğrencilerden Yusuf Ertaş kendilerine sunulan bu imkandan dolayı kurum yetkililerine teşekkür ederek, "Okul çıkışında ders çalışmak ve ödevlerimizi yapmak için buraya geliyoruz. Burası evden daha rahat. Evde ses oluyor, burası sessiz. Sorularımız olduğunda da hocalara sorabiliyoruz." diye konuştu.

Yağmur Erdoğan da projenin kendileri için faydalı olduğunu anlatarak, bu merkezde rahat ve sessiz bir ortamda derslerini yapabildiklerini ifade etti.

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