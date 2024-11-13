Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 11:39, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:12
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadesine yer verildi.