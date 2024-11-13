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Sistem değişti, 5 gündür Sarp Sınır Kapısı'nda bekliyorlar

Gürcistan'ın sınırında yeni bir sisteme geçmesinden dolayı Sarp Sınır Kapısı'nda TIR'lar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan TIR sürücüleri, 4-5 gündür kuyrukta beklediklerini dile getirip duruma tepki gösterdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 12:35, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:06
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Sistem değişti, 5 gündür Sarp Sınır Kapısı'nda bekliyorlar

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu. Karayolunun tek tarafını park ederek kapatan tır sürücüleri, sıralarının gelmesini bekliyor.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, yoğunluğa neden oldu. Tır kuyruğu bu kez Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerinde bölüm bölüm yoğunlaşmalara neden oldu. Tır parkları dolu olduğu için ya da sürücüler tır parklarında talep edilen ücretleri ödemek istemediği için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden tır sürücüleri, duruma tepki gösterdi.

Azerbaycanlı tır sürücüsü Ulvi Memmedor, "Burada zorluk çekiyoruz. 4-5 gün burada sıra bekliyoruz. Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Gürcistan'ın sınırda yeni bir sisteme geçtiği ve işlemlerin uzaması nedeniyle yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

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