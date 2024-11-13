İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu

Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Bakan Işıkhan: Borçlarını ödemeyenlere haciz işlemlerini başlatacağız
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine inceleme
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
Ankara'daki YHT kazası davasında yeni bilirkişi raporu alınacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
20 bin öğretmen için tercih süreci yarın başlayacak
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Üfürükçülerden yardım talebi gerçek mi? Valilik açıkladı
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
Nasuh Mahruki'ye 'YSK paylaşımları' nedeniyle soruşturma
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kıyafetleri yıkanmadığı için kızdı, babası tarafından öldürüldü
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
TİHEK'ten tesettür mayo yasağına ayrımcılık cezası
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada bir polis şehit oldu
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
Türkiye'de Google'da en çok bunlar arandı
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
AK Partili Güler'den 'casusluk' düzenlemesine ilişkin açıklama
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Erdoğan: İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
Bakan Memişoğlu: Doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekiyor
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
MEB, 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kursları açacak
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Göktaş'tan 5 kardeşin yangında ölümüne dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Ekimde en fazla kartlı ödeme market ve AVM'lerde yapıldı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! İşte yeni tutarı
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Türkiye'de konut satışları 2 yılın zirvesinde
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Bakan Güler açıkladı: Teğmenler için karar günü belli oldu
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
Kapalıçarşı'da kılçıksız altın dönemi!
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
3 milyon emekliyi etkileyecek 'sıfır zam' tehlikesi
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ortak alfabede 34'lük havuzdan seçme yapılacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Gelecek yıl ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın oturumları 13 Temmuz 2025'te düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 13:25, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:26
Yazdır
İlk kez yapılacak MEB Akademi Giriş sınavının tarihi belli oldu

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak, sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz'da yapılacak. Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak. 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2025-ALES/2'nin sonuçları, 25 Temmuz'da; 23 Kasım'da düzenlenecek 2025-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için geçen yıldan beri uygulanan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki, 11 Mayıs'ta yapılacak. Sınavın ikincisi ise 19 Ekim'de düzenlenecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ilk kez uygulanacak

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2025'te ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) yapılacak.

Başvuruların 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacağı 2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.

- KPSS oturumları 7 Eylül'de başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak.

KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.

Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber