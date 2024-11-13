AJet'ten yurt içi seferlerde indirimli bilet kampanyası
AJet, indirimli bilet kampanyası kapsamında yolcularını tüm yurt içi uçuşlarda 699 liradan başlayan fiyatlarla uçuracak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 13:43, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:43
AJet'ten yapılan açıklama göre, yurt içi direkt uçuşlarda toplam 131 bin indirimli bilet satışa çıkarıldı.
Kampanya kapsamında 15 Kasım'a kadar satılacak biletler 20 Kasım-15 Ocak 2025 arasındaki seferlerde geçerli olacak.
Vergi ve harçlar dahil sadece 699 liradan satışa sunulan "basic" biletler AJet'in internet sitesi ile mobil uygulamasından alınabiliyor.