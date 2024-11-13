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Davutoğlu'ndan Asgari ücret açıklaması: 33 bin 337 lira olmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin en az 33 bin 337 lira olması gerektiğini belirtti. Enflasyon karşısında asgari ücretlinin ezilmemesi için yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 13:50, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:53
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Davutoğlu'ndan Asgari ücret açıklaması: 33 bin 337 lira olmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. 17 bin 2 liranın 11 bin 250 liraya kadar eridiğini vurgulayan Davutoğlu asgari ücret için verilecek rakamın en az 33 bin 337 Lira olması gerektiğini belirtti. İktidara seslenen Davutoğlu, SSK primi işveren hissesinde de hükümetin indirime gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saadet- Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuştu. Davutoğlu milyonları ilgilendiren asgari ücret beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" diyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Asgari ücret meselesi bu da ekonomik zulüm çetesi. Biz IMF ile iş yapmıyoruz borcumuzu ödedik vaktinde. IMF masası şefi James Walsh 'Asgari ücre artışında geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artık yapılmamalı' efendi talimat veriyor. 'İleriye dönük fiyatlar ücretler ve kiralar yıllık olarak ileriye dönük enflasyona göre belirlenmeli'. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim' kastettikleri şu 'ben size bir söz veriyorum gelecek sene enflasyon yüzde 21 olacak şimdiden yüzde 12'e göre asgari ücreti artıralım' eğer istikrarlı bir ekonomi varsa enflasyon ön görüleri devletin tutmuşsa o zaman insanlar der ki 'ilerdeki enflasyona göre şimdi asgari ücreti alalım'. Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil.

"25 bin 843 lira verirseniz aslında hiç zaman yapmamışsınız demektir"

Kurulan tuzak şu. Geçen sene 30 Aralık'ta 17 bin 2 lira verildi asgari ücret. Bu 17 bin 2 lira duruyor mu? Şuan o 11 bin 250 liraya düştü. Merkez Bankasının o değerli ekonomistlerine çağrıda bulunuyorum. Asgari ücret 17 bin 2 lira, enflasyon yüzde 48, Merkez Bankası beklentisi de bu yılın sonunda yüzde 44. Tamamıyla onların mantığı ile bakıyorum şuan asgari ücret düzeyi 11 bin 520, enflasyondan arındırılmış reel asgari ücret yani 17 bin 2 lirası, şu anda 24 bin 482 lira. 2025 enflasyon projeksiyonunuz da yüzde 21 alın 24 bin 482 lirayı yüzde 21 artırın sizin ölçülerinize göre vermeniz gereken asgari ücret 29 bin 622 lira. Bizim teklifimiz 2024 enflasyonu bizim beklentimiz yüzde 52. Reel asgari ücret 17 bin 2 liradan yüzde 52 zam yani 1 Ocak'taki 17 bin 2 lira, 1 Ocak 2025'te 25 bin 843 olması lazım. 25 bin 843 lira verirseniz aslında hiç zaman yapmamışsınız demektir. Biz enflasyonu takribi yapınca verilmesi gereken rakam 33 bin 337 TL. 33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Net asgari ücret 33 bin olacak. Bürütü 39 bin liraya çıkıyor. Burada asgari ücretin işverene maliyeti 43 bin liraya kadar çıkıyor bu çok tehlikeli. Şunu teklif ediyoruz, istihdamın sağlanması halinde SSK primi işveren hissesinden yüzde 5,5 indirim yapın. Böylece küçük esnafın asgari ücretliyi çalıştırması halinde zarar etmesinin önüne geçin."

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