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Sağlık Bakanlığından 'sahte doktora' suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan ve "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunarak vatandaşların hayatını riske atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 14:38, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:04
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Sağlık Bakanlığından 'sahte doktora' suç duyurusu

Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki B.K, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'de yer alan özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı olduktan sonra komplikasyonların devam etmesi üzerine doktoruna başvurdu. Klinik muayenede doktorun umursamaz tavırları üzerine durumdan şüphelenen B.K, doktorun diplomasının fotoğrafını çekerek, diplomanın üzerinde yazan üniversiteye dilekçe yazdı. Dilekçeye gelen cevapla diplomanın "sahte" olduğunu öğrenen B.K, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı olaya müdahil oldu

Diplomanın sahte olduğunu öğrenen ve mağdur olan B.K'nın suç duyurusu üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından açılan soruşturma çerçevesinde faaliyet durdurma ve idari para cezası uygulanan özel hastanenin ilgili alanı 1 Ekim tarihinde mühürlendi. Sağlık Bakanlığı ise "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunan ve insan sağlığını riske atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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