TBMM Karma Komisyon'da dört kamu denetçisi seçildi

Kamu denetçiliğine seçilen isimler yapılan oylamaların ardından yemin etti.

Komisyonda yapılan dört tur oylama sonucunda 12 aday arasında kamu denetçiliğine Özcan Yıldız, Fatma Benli Yalçın, Abdullah Cengiz Makas ve Ertunç Erkan Balta seçildi.

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