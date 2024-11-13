CHP Grup Başkanvekili: Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ile oyalamaya kalkmasınlar

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugün Genel Kurul'un gündemine geleceğini söyledi.

Teklifin, Türk Ceza Kanunu'nda "casusluk" ile ilgili yeni suç ihdas edilmesini öngördüğünü anlatan Emir, bu düzenlemenin tehlikeli olduğunu savundu. Emir, "Eğer gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatımızın yeni tip ajanlık faaliyetlerine karşı düzenlemelere ihtiyacı varsa üzerinde çalışırız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın günün koşullarına göre ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeyi elbette yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Murat Emir, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına değinerek, olayda tüm siyasilerin sorumluluğu bulunduğunu ancak en büyük sorumluluğun iktidarda olduğunu savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın olaya ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Emir, Bakanlık yetkililerinin işlerini doğru yapmadığını söyledi. Emir, "Aile Bakanlığı yetkilileri kim bilmiyoruz. Bunlar yetkili mi, memur mu, sosyal hizmet uzmanı mı? 18 kez gitmişler, demek ki işlerini yapmamışlar, ihmal etmişler. Yoksa 18 kez niye gidilsin? Bunları raporlamışlar mı? Gitmişler, hangi sorunu çözmüşler? Hangi sorunu tespit edip amirlerine 'Bu sorunu çözemiyoruz, bu çocuklar koruma altına alınmalı' demişler? Böyle bir rapor var mı?" sorularını yöneltti.

Emir, olayla ilgili ihmali olan Bakanlık yetkililerinin açığa alınması gerektiğini ifade etti.

- "Asgari ücret otuz, altında biz yokuz"

CHP Grup Başkanvekili Emir, ülke gündeminin çok yoğun olduğuna işaret ederek, en önemli sorunları yoksulluk, işsizlik ve açlık sınırına dayanan ortalama gelir olarak sıraladı.

Giderek artan bir gelir adaletsizliğinin bulunduğunu, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapamadan okula gittiği bir dönemin yaşandığını anlatan Emir, tüm bu sorunların düzeltilmesi için en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini, iktidar değişmeden temel sorunların çözülemeyeceğini savundu.

Asgari ücret zammına ilişkin büyük beklenti olduğuna dikkati çeken Emir, şunları kaydetti:

"Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır. Asgari ücret otuz, altında biz yokuz. Bunu herkes böyle bilsin. Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı yüzde 60'larda ve Türkiye'de asgari ücret, temel ücret olmuştur. Hal böyleyken asgari ücreti 30 bin liranın altında vermek, insanlık dışıdır; insanlık ayıbıdır. Asla kabul etmeyeceğiz."

Emir, bir gazetecinin, "CHP'li belediyelerde asgari ücret olarak 40 bin lira verileceği yönündeki haber doğru mu?" sorusuna, "Bugün için 40 bin rakamıyla ilgili somut bir şey söylemem, konumum açısından olanaklı değil. Ama CHP'li belediyelerin mutlaka asgari ücretin ve Türkiye koşullarının üstünde, yaşanabilir bir rakam vereceğinden herkes emin olabilir." yanıtını verdi.