Yargıtay Başkanı Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile görüştü
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle görüştü. Heyetler arası görüşmede, Yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 15:45, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:46
ANKARA (AA) - Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Kerkez, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Zeydan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.