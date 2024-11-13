Antalya'da dehşet: 3 kardeş evde ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, 8'inci kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu oldukları tespit edildi.

İncelemelerin ardından kardeşler Mohammedreza (34), Mohsen (26) ve Amirhossein Yasovalian'ın (23) cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı.

İran'da borçları olduğu ve çalışmak için bir süre önce Antalya'ya geldiği belirtilen kardeşlerin İran'daki aileleriyle en son 28 Ekim'de telefonla görüştüğü bildirildi.

Kardeşlerin aile dostu olan İranlı Emrullah Asari, polisle birlikte eve girdiklerini söyledi. Evden kokular geldiğini aktaran Asari, "Ailesi uzun süredir haber alamıyormuş. Ailesi bana ulaştı. Ben de telefonla aradım ancak kardeşlere ulaşamadım. Çok üzgünüm." dedi.







