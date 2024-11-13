Hasan Arat'tan TFF'ye yabancı hakem teklifi: İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu ve Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hasan Arat ile Türk futbolunun genel sorunlarını konuştuklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüplerden yabancı VAR hakemi konusunda istek var. Sayın başkanımız da yine bugün aynı konuyu dile getirdi. Milli maçlarımız var. İnşallah Kayseri'de Galler'i yenip Karadağ'a turistik seyahate gireriz. Bu maçın bir özelliği var. Eğer grubu lider bitirirsek play-off oynama hakkını gruplara gitmeden önce cebimize koyacağız. Önemli, o maçlardan sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) semineri var. Hakem arkadaşlar da burada toplanacak. Tekrar bir kez daha onlarla bu konuyu konuşacağız. Biz hala kendi çocuklarımıza inanıyoruz ama bizim onlara yapmış olduğumuz bu kadar desteğe rağmen hala istediğimiz performansı alamıyorsak elimizde alternatiflerimiz var." ifadelerini kullandı.





- "MHK'yi profesyonel bir yapıya kavuşturma konusunda çalışma var"

MHK'nin yapısı üzerine Kulüpler Birliği ile çalıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Geçen sene de bu konuda çalışmışlardı. Ortak bir şirket adında profesyonelleşip hem Kulüpler Birliğinin hem de federasyonun koyduğu üyelerle MHK'yi profesyonel bir yapıya kavuşturma konusunda çalışma var. Kulüpler Birliği ile MHK çalışıyor. Önümüzdeki hafta bu konuda bir netice ortaya çıkar." diye konuştu.

Hataların düzelmesi için özveriyle çalıştıklarını aktaran Hacıosmanoğlu, "Bugün sayın başkanımıza da söyledim. Evet, federasyonlar elinde MHK'yi bir güç olarak tutabilir. Herkes ister güç kendi elinde olsun. Manipülasyon aklında varsa kafasının arkasında hesaplar varsa 'MHK elimde dursun.' diye düşünür tabii. 'Orada istediğim gibi yönlendireyim.' diye düşüncesi olabilir. Geçmişte de bunun örneklerini yaşadık. Hep bundan muzdariptik. Avrupa'da örnekleri var. Belki MHK'nin ihalesini tamamen Kulüpler Birliğine vermeye de hazırız. Bizim özverimize, samimiyetimize inananlar var, inanmayanlar var. Onlar daha samimi şekilde bunu yönetebileceklerine inanıyorlarsa biz de zaten o yetkiyi Kulüpler Birliğine devretmeye hazırız. Bizim 'Güç elimizde olsun.' diye bir düşüncemiz yok. İlerleyen günlerde onun da neticesini alırız." yorumunu yaptı.





- "VAR'daki hataları kabul etmiyorum diye söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım"

Türk futbolunun sorunlarının belli olduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada hakem performansından herkes şikayet ediyor ama bunların içinde haklı olanlar var, haksız olanlar var. Başkanımızla bunları istişare ettik. Futbolun genel sorunlarını konuştuk. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Samimiyetle bazı yanlış olan şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii siyah bir anda beyaz olmuyor ama sağ olsun başkanımızın da toplumun da genel kanısı; insanlar bizim samimiyetimize inanıyor, inanmaya da devam etsinler. Çünkü bizim kafamızın arkasında hiçbir zaman hesap olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Daha ligin başında sayılırız. Düzeltme noktasında elbette ki zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki zamanı da iyi değerlendirip sorunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sayın başkanımız da herkesin VAR'dan muzdarip olduğunu söylüyor. Oradan daha çok şikayet geliyor. Ben de başkan olduğum zaman, 'Sahadaki hakem ve insani hatalarını mazur görebiliriz ama VAR'daki hataları kabul etmiyorum.' diye söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım."

Futbolun barışa, kardeşliğe hizmet edecek iklimini yaratmayı hedeflediklerini aktaran Hacıosmanoğlu, "Sayın başkanım dedi, 'Biz de zor durumda kalıyoruz. Bu kadar tepkiyi almaktansa belli bir noktada bırakırız.' Aynı şeyleri düşünüyoruz. Sayın başkanımızla da aynı frekanstayız. Federasyonda ne ben şahsım olsun ne de yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, 'Burada duralım.' diye bir iddiamız yok. Ancak bir çarpık düzen var. Bu çarpık düzeni düzeltebilir miyiz diye mücadele ediyoruz. Cenabıallah inşallah düzeltmeyi bize nasip eder, futbolun barışa, kardeşliğe hizmet edecek iklimini yaratırız." diyerek sözlerini tamamladı.





- Hasan Arat: "VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor"

Türkiye'deki maçların aksine Avrupa'daki karşılaşmalarda VAR kararlarının tartışılmadığını dile getiren Hasan Arat, Süper Lig'e yabancı VAR hakemi getirilmesi konusunda ısrarlarının devam ettiğini belirtti.

Bu taleplerinin anlayışla karşılanması gerektiğini aktaran Arat, "Aşağı yukarı iki haftada bir Avrupa maçı oynuyoruz. Avrupa maçlarında hakem konuşulmuyor. VAR da konuşulmuyor. İzlanda maçını hatırlayın, bir dakikada aleyhimize veya lehimize verilen kararlara hiçbirimiz itiraz etmedik. Türkiye'de biz bu konuda daha adaletli davranılması gerektiğine inanıyoruz. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu deneme yapılabilir. Çünkü vatandaş artık bu konuda sıkıntılı." şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na süregelen sıkıntıları, hataları, camianın serzenişlerini ilettiğini kaydeden Hasan Arat, "Konuştuğumuz konular açıktır. Sıkıntılarımız vardır. Bu sıkıntılarımız camialarda büyük üzüntülere, sıkıntılara, gençlerde büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık kimse tahammül edemiyor. TFF'nin tesislerine baktığınız zaman dünya standardında. Bu tesisleri iyi personeliniz olmazsa idare edemezsiniz. İyi yönetiminiz olmazsa da idare edemezsiniz. TFF bu vizyonuyla tüm kulüplere önemli hedef açmıştır. Bu hedefte kulüpler büyük yatırımlar yapmıştır. Statlar yapılmıştır. Devletimiz büyük özverilerde bulunmuştur. Milyonlarca insan televizyonlarının başında statlarda maçlar seyretmektedir ama hakem müessesesi bu duyarlılığı göstermezse Türkiye'de ciddi sosyolojik sıkıntılar yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.





- "Biz Beşiktaş olarak kötü oynadığımız bir maçta hakem bahanesine başvurmayız"

Türk futbolunda iyi şeyler olacağına inandığını belirten Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben o anlayışı başkanda ve heyetinde görüyorum. Kendisi eski bir kulüp yöneticisi olduğu için iyi analiz edebiliyor. Biz kendisinin ve heyetinin samimiyetine inanıyoruz. Beşiktaş, belli kırılmalar yaşamıştır, üzülmüştür. Biz Beşiktaş olarak kötü oynadığımız bir maçta hakem bahanesine başvurmayız. Biz kötü oynadıysak, 'Kötü oynadık.' deriz. Ancak hakem hatası nedeniyle kırılmalar yaşanmışsa da bunu en medeni şekilde söylemekten geri durmayız. Bugün bu anlayışı bize gösterdikleri için başkana ve heyetine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Burada her şey Türkiye için. Bizler bu görevlerde kalıcı insanlar değiliz. Önemli olan görev yaptığımız dönemlerde olumlu birer damla bırakabilmektir."