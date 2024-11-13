Savunma Sanayii Başkanı: Savunma sanayi, ihracat anlamında her sene yüzde 20 büyüyor

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "5 kıtaya, 185 ülkeye ihracat yapan sektör haline geldik. Neredeyse dünyada her yere ve birden fazla ürünle ihracat yapabilen sektör haline geldik. Şirketlerimizin uluslararası alanda yaygınlaşması da ihracatla artıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde 50'nin üzerinde ofisimiz var." dedi.

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) kasım ayı meclis toplantısına katılan Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) geçmişi ve katettiği yola ilişkin bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayi alanında yerli ve millilik hassasiyetine değinen Görgün, SSB'nin birinci görevinin Türk savunma sanayisini yerli ve milli olarak geliştirmek olduğunu vurguladı.

Görgün, SSB'nin "SİPER" projesinin özelliklerinden bahsederek, "Size tehdit geldiğinde kilometrelerce öteden görecek, ne olduğunu tanımlayacak, takip edecek ve tehdidi en uygun silah, roket ya da mühimmatla imha edecek, nerede imha edeceğini belirleyecek ve gerçekleştirecek. Bunu da 8 ila 10 saniye arasında yapacak." diye konuştu.

Savunma sanayinde havada, karada ve denizde yürütülen önemli projelere işaret eden Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in, uluslararası alanda da ciddi müşterilerinin bulunduğuna, bu platformları Türk ordusunun yanı sıra dost müttefik ülkelerin de kullanımına sunmanın önemine dikkati çekti.

- "Savunma sanayi, ihracat anlamında her sene yüzde 20 büyüyor"

Savunma sanayinde üretilen her bir ürünün kilogram başı değerinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Görgün, şöyle devam etti:

"SİHA'lardan bahsediyorsak kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Arayıcı başlıktan bahsediyorsak kilogram başı değeri 12 bin dolar civarında, elektro optik sistemden söz ediyorsak kilogram başı 20 bin dolar, radarının kilogram başı değeri 30 bin dolar ve bu kameraların içinde foton dedektörü kullanıyorsanız kilogram başı değeri 50 bin dolar. Dolayısıyla çok katma değerli, çok yüksek teknoloji gerektiren bir alandan bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Görgün, şu anda yürüttükleri 1000'in üzerinde projenin bütçesel büyüklüğünün 100 milyar dolar civarında olduğunu ve sektör büyüklüğünün de 15,8 milyar dolara ulaştığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi ihracat anlamında her sene yüzde 20 büyüyor. Geçen sene 5,5 milyar dolar olarak kapatmıştık ama geçen ayın rakamı 5,1 milyar dolardı. Yani önümüzde 2 ay olmasına rağmen neredeyse geçen senenin ihracat rakamı halihazırda şu an yakalanmış durumda. Ki bu seneki beklentimiz 6,5 milyar doların üzerinde olması. 2024'te yaptığımız sözleşmelerin büyüklüğü 7,5 milyar doları buldu, yıl sonuna kadar bu rakamın 9 milyar doları geçeceğini düşünüyoruz. Geçen ekim ayının ihracat rakımı 820 milyon dolardı. Bir önceki aya göre yüzde 60 büyüme gösterdi. Yaklaşık hedefimiz olan aylık 1 milyar dolar ihracat hacmini inşallah yakalayacağımızı düşünüyoruz.



5 kıtaya, 185 ülkeye ihracat yapan sektör haline geldik. Neredeyse dünyada her yere ve birden fazla ürünle ihracat yapabilen sektör haline geldik. Şirketlerimizin uluslararası alanda yaygınlaşması da ihracatla artıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde 50'nin üzerinde ofisimiz var. Hemen hemen her kıtada şirketlerimizin ya irtibat büroları ya üretim tesisleri var."

- Gelecek yıl için 18,2 milyar dolarlık ihracat hacmi ve yerliliği yüzde 82'ye çıkarma hedefi

Görgün, platform bazında bakıldığında ihracatta kara araçlarında 40 ülkeye yaklaşık 5 bin teslimat yapıldığını, 10 farklı ülkeye yaklaşık 140 deniz platformunun teslim edildiğini, silah sistemlerinde 24 ülkeye 1200'ün üzerinde teslimat yapıldığını ve ATAK helikopterinin 8 ülkede kullanımda olduğunu kaydetti.

Özellikle insansız hava araçlarında 2018'den itibaren tüm pazarın yüzde 65'inin Türkiye ağırlıklı olduğuna dikkati çeken Görgün, şöyle devam etti:

"BAYKAR, TUSAŞ, TUSAŞ Motor, BMC, ROKETSAN ve ASELSAN ilk 10'daki şirketler. İhracat yapan şirketlerimizin sayısının ve bunların katkılarının artırılması için ayrı ayrı gayretlerimiz oluyor. Önümüzdeki yıl için kendimize birtakım hedefler koyduk. 18,2 milyar dolarlık hacme ulaşmayı ve yerlilik oranını yüzde 80'den yüzde 82'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Savunma ve havacılık ihracatının da 7,3 milyar dolara ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Çalışan sayısının da 109-110 bin civarında olmasını bekliyoruz."

Görgün, NATO standartlarında üretimler gerçekleştirdiklerine, NATO'daki trend ve raporları takip ettiklerine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz KAAN'ı konuşuyoruz, 5. nesil uçak, Allah'a çok şükür uçuşlarımız gerçekleşti. Şimdi ikincisini yapıyoruz. 6 tane yapacağız. Çok farklı testler devam edecek ama bunu yaparken diğer taraftan mutlaka 6. nesil uçağı çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. 6. nesil uçakla ilgili çalışmalarımızı da bu yönde programlayıp, yeni algoritmalar, yeni hesaplama yöntemleri, yeni üretim teknikleri gözetilerek yol haritasına konuluyor. Savunma Sanayi Başkanlığı yani savunma sanayini yönlendiren birim olarak, dünyadaki gelişmeler, beklentiler, analizler ve fırsatlar değerlendirildiğinde hem aile programlarımızı hem teşvik mekanizmalarımızı gözeterek süreci yönetmek durumundayız."

Basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bazı savunma sanayi şirketlerinin genel müdür ve yöneticileri ile meclis üyeleri katıldı.