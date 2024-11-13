Kışlasız Bedelli Askerlik gündemde mi? Güler açıkladı

Vatani görevini bedelli askerlik olarak yapmak isteyenlerin, belirlenen ücreti ödeyip başvuru yaptıktan sonra 28 gün kışlaya gitme şartı bulunuyor.

Zaman zaman gündeme gelen konuyu son olarak TV100 ekranlarında Kübra Par, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e sordu. Bakan Güler, gündemlerinde kışlasız bedelli askerlik gibi bir uygulamanın olmadığını söyledi.

'GÜNDEMİMİZDE YOK, OLABİLECEĞİNİ DE DEĞERLENDİRMİYORUM'

Kışlasız bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili net ifadeler kullanan Güler, daha sonra Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı örnek gösterdi.

Avrupa'daki birçok ülkenin zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte zorunlu askerliğe geri dönüldüğünü aktaran Güler, "Oralarda bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" dedi.

Yaşar Güler konuyla ilgili ise, "Gündemimizde öyle bir şey yok. Olabileceğini de değerlendirmiyorum. Avrupa'daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Ukrayna-Rusya savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Oralarda bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.