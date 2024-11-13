Hangi parti ne kadar asgari ücret istiyor?

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrilirken, siyasi partiler de talep ettikleri rakamları açıklamaya başladı. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı öncesinde de asgari ücretle ilgili ilk beklentiler açıklanmaya başlandı. Oluşan enflasyon ve enflasyon hedefine bağlı olarak belirlenen asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak.

Komisyonun toplanması beklenirken, partilerin genel başkanları asgari ücret beklentilerini açıklamaya başladı. İşte siyasilerin asgari ücret talepleri:

CHP: 30 bin TL altına yokuz

Partisinin asgari ücret zammı beklentisini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti: En az 35 bin TL olmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücrete ilişkin olarak, "Dünyada ilk defa halkına, emekçilere, çalışana açlık teklif eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bize açlık teklif ediyorlar. Bize bir şey teklif etmiyorlar. Ancak biz sizin tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda da partimizin tutumu nettir. Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdırlar. Asgari ücret en az 35 bin lira olmalıdır ve yılda iki kez güncellenerek artırılmalı" dedi.

İyi Parti: Ara zam yapmak kaydıyla 28 bin TL

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ara zam şartıyla bir rakam açıkladı. Dervişoğlu, "İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak Temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da boynumuzun borcudur" dedi.

Gelecek Partisi: En az 33 bin 337 TL

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 11 bin 250 liraya kadar eridiğini vurguladı. Davutoğlu, asgari ücret için verilecek rakamın en az 33 bin 337 lira olması gerektiğini belirtti. Davutoğlu, "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" dedi.

Yeniden Refah Partisi: 35 bin TL

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yeni yılda asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Bakan Işıkhan: Herkesin mutabık kaldığı bir tutar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.