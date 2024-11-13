İtfaiyeci olma hayalini 67 yaşında gerçekleştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Atakum Huzurevi'nde kalan Nimet Saral'ın itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi. Saral, itfaiyeci kıyafetleri giyerek yangın söndürme simülasyonuna katıldı ve itfaiye ekipleriyle şehir turu yaptı.

Nimet Saral, çocukluğundan beri itfaiyeci olmayı hayal ettiğini ve bir günlük de olsa bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hayat şartlarının onu farklı mesleklere yönelttiğini söyleyen Saral, itfaiyeci olmanın heyecanını deneyimlemenin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.