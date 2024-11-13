Kocaeli'de ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Darıca'da bir adreste yapılan aramada ruhsatsız 20 otomatik av tüfeği ile 59 şarjör yakalandı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.