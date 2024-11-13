Ankara'da polis memuru, eşini tabancayla vurarak öldürdü

Daha sonra intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan K.K, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile eşi Ş.K. arasında Altındağ Baraj Mahallesi polis lojmanlarındaki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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