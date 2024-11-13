Yozgat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2024 22:45, Son Güncelleme : 13 Kasım 2024 22:46
D.T. yönetimindeki minibüs ile D.D. idaresindeki otomobil, Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi otomobildeki M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.