Norm Kadro yazılımı, öğretmen normu belirlenmesinde yanlış çalışıyor

NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM VE ÖĞRETMEN NORMU

"Norm Kadro Modülündeki yazılım yanlış mı çalışıyor?" başlıklı araştırmamız ile "Norm kadro modülündeki yazılım kesin yanlış çalışıyor" başlıklı araştırmamızda Norm Kadro Modülündeki yazılımın yönetmeliğe rağmen yanlış çalıştığını delilleriyle ispatlamıştık.

Norm Kadro Modülündeki yazılımın; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümlerinde yer alan normları vermediğini, sisteme girilen ders yüklerini 21'şer saatlik paketler haline getirip her 21 saate 1 öğretmen normu verdiğini, Eğitim Bölgesinde de 21 saatten az ders yüklerini toplayıp her 21 saate 1 öğretmen olacak şeklinde bölge normu verdiğini resmi belgelerle ispatlamıştık.

Bu durum Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri içinde aynen geçerlidir.

Örneklendirecek olursak; yönetmelik 31-42 saate kadar herhangi bir alanda ders yükü olan okullara 2 öğretmen normu veriyor iken Norm Kadro Modülündeki yazılım bu ikinci normu 21'şer saatlik paketler halinde norm vermeye ayarlandığından vermemektedir.

Eğer bu ikinci normu alan okul var ise bölge normundan almaktadır. Bu durumun ispatında kullandığımız resmi, belgeler yukarıda linkini verdiğim araştırma haberlerinde mevcuttur.

Bu araştırma haberimizin 27 Mart 2018 tarihinde yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığında toplantıya çağrılmıştım.

Bakanlıkta yaptığımız toplantıda; tüm detaylarıyla konuyu ispatlamıştım. Şu an emekli olan yetkili bir adaşım ise; "Ahmet Başkan doğru diyorsun da! Bu yazılım, Maliye Bakanlığından vize alamadı" demişti.

Bende cevaben; "Mali konular ve personel kadrolarını içeren yönetmelikler, Maliye Bakanlığından vize (olur-onay anlamında) almak zorundadır. Yazılımın Maliye Bakanlığından vize alması gerektiğini ilk defa duyuyorum ayrıca Norm Kadro Yönetmeliği, Maliye Bakanlığından vize almış ki Resmi Gazetede yayınlanmış dolayısıyla yazılımın yönetmeliğe uygun kodlanması gerekirken hatalı kodlanmış sorun hatalı kodlamada vize almakta değil" demiştim.

Aradan 6 yıl geçmiş yazılımda düzeltilen bir husus maalesef yok.

PEKİ, NORM KADRO MODÜLÜNDEKİ YAZILIM NEYE GÖRE ÇALIŞIYOR?

Şöyle ki;

Bölge normu, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.

İşte o fıkra;

"(2) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir."

Ama bu 2. fıkranın sadece son cümlesinde ki; "Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümleri bölge normunun belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Fakat aynı 2. fıkranın ilk cümlesinde ki; ". alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır." hükümlerinde "eğitim kurumlarının 1. fıkradaki belirlemeden artan aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" demesi gerekirken "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" diyerek "Her bir eğitim bölgesindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak her 21 saate bir, okullara 1 norm verilir" şeklinde yazılım hatalı kodlandığından Yönetmeliğe aykırı olarak yanlış çalışıyor.

O zaman sorgulayan akıllara şu soru geliyor.

Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrası yönetmeliğe neden yazılmış?

Çünkü bu haliyle 18. maddenin; 1. fıkrası varken 2. fıkrasına gerek yok.

2. fıkrası varken de 1. fıkrasına gerek yok.

Dolayısıyla Norm Kadro Modülündeki yazılımın "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki; "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" hükümlerine göre her 21 saate bir, okullara 1 norm verilecek şekilde kodlandığı açıkça ortaya çıkıyor.

Bu izahı Bakanlıkta yaptığımız toplantıda da açıkça gündeme getirmiştim.

Bize ulaştırılan yeni belgelere göre bir eğitim bölgesindeki Sosyal Bilgiler alanını inceleyerek Norm kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını bu defa bir eğitim bölgesinde tekrar ispatlayacağız.

Şöyle ki;

Manisa'nın Alaşehir ilçesi 1. Eğitim bölgesinde 15 okul bulunmakta olup bu okullardan 6 tanesi ortaokuldur.

Bu 6 ortaokulun Sosyal Bilgiler Normunu inceleyelim;

Norm Kadro Modülündeki yazılımın "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" hükümlerine göre Alaşehir 1. Eğitim Bölgesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında 199 saat toplam ders bulunmaktadır.

199/21= 9 norm olur yani bu bölgenin Sosyal Bilgiler normu toplamda 9'dur.

Fakat Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümler; öğretmen normunu, toplam ders yüküne göre belirlememektedir.

Biz, Norm Kadro Modülündeki yazılımın yaptığı gibi "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" hükümlerine göre normları dağıtırsak;

- Emine Elem Kayacık Ortaokulunda 38 saat ders var 1 norm verilir, 17 saat ders artar.

- Fatih Ortaokulunda 43 saat ders var 2 norm verilir, 1 saat ders artar.

- Hacı Kelepirci Ortaokulunda 20 saat ders var. "21 saat olmadığı hiç norm almaz" 20 saat ders artar.

- Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda 59 saat ders var 2 norm verilir, 17 saat ders artar.

- Osman Akça Ortaokulunda ise 24 saat ders var 1 norm verilir, 3 saat artar.

- Baklacı ortaokulunda 15 saat ders var. "21 saat olmadığı hiç norm alamaz" 15 saat ders artar.

Dolayısıyla toplamda 73 saat artan ders yükü bulunmaktadır. Buda 6 doğal normun dağıtıldıktan sonra geriye kalan 3 bölge normu olduğu anlamına gelmektedir.

Çünkü yazılım hiç bir zaman "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlere göre çalışarak norm vermemektedir.

İlk etapta bu eğitim bölgesinde 21 saat ders hesabına göre 6 norm okullara dağıtılmış olup geri kalan 3 normun bölge normu olarak dağıtılması yapılmaktadır.

Tablo 1: YAZILIMIN VERDİĞİ NORM

(Bu tablo yukarıdaki resmi evraklarda yer alan Sosyal Bilgiler ders yükü sayılarına göre düzenlenmiştir.)

İşte Norm Kadro Modülündeki yazılımın yaptığı gibi "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki "eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır" hükümlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesi 1. Eğitim bölgesindeki Sosyal Bilgiler Normunun Dağıtım Tablosu

Tablo 2: YÖNETMELİĞİN VERDİĞİ NORM

(Bu tablo Yönetmeliğin 18/1. maddesine göre düzenlenmiştir.)

İşte Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu daha verilir." hükümlerine göre yaptığımız Manisa'nın Alaşehir ilçesi 1. Eğitim bölgesindeki Sosyal Bilgiler Normunun Dağıtım Tablosu.

Bu tabloya göre; Norm Kadro Yönetmeliğinin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlerine göre; Manisa'nın Alaşehir ilçesi 1. Eğitim bölgesindeki gerçek Sosyal Bilgiler Normunun 10 norm olması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bu eğitim bölgesinde verdiğimiz örnekte Sosyal Bilgiler alanında Bakanlığın Norm Kadro Modülündeki yazılımın belirlediği norm, yönetmeliğe göre 1 norm artarak 9 olan norm, 10 norma çıkmıştır.

Siz yukarıdaki belgelere ve yaptığımız tablodaki örneklere göre; bu eğitim bölgesindeki diğer alanlarında tablosunu yaparak tüm alanlarda verilmeyen normları tespit edebilirsiniz.

""Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümler eğitim bölgesi dışında yer alan bağımsız okullara uygulanır." dediğiniz, duyar gibiyim çünkü bu fıkra yazılımda sadece bağımsız okullara uygulanmaktadır. Ama madde metninde hiçbir şekilde "Eğitim bölgesinde yer almayan bağımsız okullara uygulanır" hükmü yer almamaktadır.

Biz yukarıda resmi belgelerle, Norm Kadro Modülündeki yazılımın yanlış çalıştığını yani yanlış kodlandığını ispatladık.

Bir yetkilin çıkıp "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 1. fıkrasındaki hükümlerinin hangi öğretmenlerin norm kadrosunun belirlenmesinde kullanıldığını açıklamasını bekliyoruz.

Siz varın hesaplayın yazılım hatası nedeniyle kaç öğretmen norm fazlası olmaktadır?

Bakanlığını önünde iki yol vardır ya yönetmeliği yazılıma göre değiştirecek yada Norm Kadro Modülündeki yazılımın kodlamasını yönetmeliğe göre düzeltecek.

Kısaca Bakanlık ya yönetmeliği uygulayacak yada her 21 saate bir öğretmen normu verilir, artan normlar toplanarak her 21 saate 1 bölge normu verilecek şekilde yönetmelikte değişiklik yapar.

Çünkü Norm Kadro Modülündeki yazılım bu mantıkla yönetmeliğe aykırı çalışıyor.

Ahmet KANDEMİR