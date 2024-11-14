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14 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

14 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 00:01, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 00:04
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14 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.30/12.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Lefkoşa/Girne)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul'da, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor" programı ile "Tarım Orman İnsan Fotoğraf Yarışması" ödül törenine iştirak edecek.

(Ankara/09.30/19.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yüreğimde Filistin" Pul Lansmanı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Madrid/22.45)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları yapılacak. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet, Emlak Konut-Danilos Pizza, Beşiktaş-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçları oynanacak.

(Muğla/17.00/Kayseri/17.30/İstanbul/18.00/20.00/Mersin/18.30)

3- CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın VC Wiesbaden takımına konuk olacak.

(Wiesbaden/21.30)

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