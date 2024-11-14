14 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları
14 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı Catherine Hara ile görüşecek, mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/11.30/12.30)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.
(Lefkoşa/Girne)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul'da, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/14.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Projeleri Hayata Geçiyor" programı ile "Tarım Orman İnsan Fotoğraf Yarışması" ödül törenine iştirak edecek.
(Ankara/09.30/19.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yüreğimde Filistin" Pul Lansmanı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.30)
SPOR
1- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.
(Madrid/22.45)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları yapılacak. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet, Emlak Konut-Danilos Pizza, Beşiktaş-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçları oynanacak.
(Muğla/17.00/Kayseri/17.30/İstanbul/18.00/20.00/Mersin/18.30)
3- CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın VC Wiesbaden takımına konuk olacak.
(Wiesbaden/21.30)