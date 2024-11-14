Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun ll'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurulun 12.11.2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet AKARCA Kamu Başdenetçiliğine seçilmiştir.

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