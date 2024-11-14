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Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 01:25, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 01:27
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Kamu Başdenetçiliği Seçimine İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete

Sayı : 32722

TBMM KARARI

KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ SEÇİMİNE İLİŞKİN KAKAR

Karar No. 1436

Karar Tarihi; 12,11,2024

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74'üncü, 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun ll'inci maddesi gereğince, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonca gösterilen 3 aday içerisinden, Genel Kurulun 12.11.2024 tarihli 17'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Mehmet AKARCA Kamu Başdenetçiliğine seçilmiştir.

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