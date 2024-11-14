Usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB hakkında soruşturma

Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti.

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