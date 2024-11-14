Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!

Öğretmenlik Meslek Kanunu, 10 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanun ile öğretmenlerin kamuya atanabilme şartları değişti. Kanun, lisans eğitimi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavından sonra ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilecek 2 yıllık hazırlık eğitimini öngörüyor. KPSS'de başarılı olan öğretmenlerin atanabilmesi için, 4 dönem sürecek hazırlık eğitiminde de başarılı olması gerekecek. Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, MEB'e bağlı kurulacak Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI



Akademi için resmi süreç ÖSYM'nin internet sitesinden açıkladığı sınav takvimi ile resmen başladı. Gelecek yıl ilk defa yapılacak sınavın adı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) olarak açıklandı. Başvurular 8 Mayıs-20 Mayıs'ta yapılacak 2025-MEB-AGS kapsamındaki AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumları 13 Temmuz'da düzenlenecek. Sınavın sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak. Akademiye girecek öğretmen adaylarının gözü kulağı sınavın içeriğinde, açıklanan detaylara göre yol haritasını çıkaracaklar. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları da 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak. KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.

YKS 21-22 HAZİRAN'DA



Üniversite hayali kuran adayların gireceği YKS, 21-22 Haziran 2025'te yapılacak. İmtihana başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak.

MAHMUT ÖZAY