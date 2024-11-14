Yenikapı metro istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği arızalanan yürüyen merdivenin bulunduğu bölümden ise geçişlere izin verilmiyor.

İtfaiye ekipleri ile metro istasyonundaki görevlilerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonundaki yürüyen merdivenlerin birinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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