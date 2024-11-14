Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.

Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle şekillendi:

Antalya: Satış adedi: 6 bin 740

İstanbul: Satış adedi: 6 bin 703

Mersin: Satış adedi: 1.692

Ankara: Satış adedi: 497

Yalova: Satış adedi: 468

Bursa: Satış adedi: 461

Kocaeli: Satış adedi: 344

Aydın: Satış adedi: 318

İzmir: Satış adedi: 308

Muğla: Satış adedi: 299