Yabancılar Türkiye'de en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
TÜİK verilerine göre Ybu yıl yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. İşte yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller...
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 08:53, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:43
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. Konut satışları ocak-ekim ayları arasında ise yüzde 11,9 arttı.
Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu.
Yabancıların yılın ilk 10 ayında en fazla konut aldığı iller ise şöyle şekillendi:
Antalya: Satış adedi: 6 bin 740
İstanbul: Satış adedi: 6 bin 703
Mersin: Satış adedi: 1.692
Ankara: Satış adedi: 497
Yalova: Satış adedi: 468
Bursa: Satış adedi: 461
Kocaeli: Satış adedi: 344
Aydın: Satış adedi: 318
İzmir: Satış adedi: 308
Muğla: Satış adedi: 299