YÖK, MYO öğretim üyeliğinde kapıyı açtı

Bilindiği üzere, bir süredir devlet üniversitelerinin meslek yüksekokulu diye ifade ettiğimiz iki yıllık mezun veren akademik birimlerinde görev yapmakta olan doktoralı öğretim görevlilerinin öğretim üyeliğine geçişiyle ilgili olarak talepler değerlendirilmekteydi.



Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, devlet üniversitelerinin meslek yüksekokulu birimlerinde doktorasını tamamlamış öğretim görevlilerinden atama ölçütlerini sağlayanlar hakkında üniversiteler tarafından kadro tekliflerinin yapılabileceği ve bunların değerlendirileceği ifade edilmiştir.