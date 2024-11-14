2025 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon ve Zam Oranlarıyla İlgili Beklentiler

SABAH Gazetesi yazarı Özlem Doğaner bugünkü yazısında asgari ücret ve yapılacak zam oranına yer verdi.

İşte Doğaner'in o yazısı...

Asgari Ücret Zammı 2025: Enflasyon Verileri ve Zam Beklentileri

Özlem Doğaner, bugünkü yazısında asgari ücret ve beklenen zam oranlarına dair değerlendirmelerini paylaştı. İşte Doğaner'in dikkat çeken yorumları:

Yoğun Bir Veri Akışıyla Yılı Tamamlıyoruz

2024'ü yoğun bir veri akışıyla kapatıyoruz. Geçen hafta, enflasyon oranları açıklandı; ardından ABD'deki başkanlık seçimleri gündeme oturdu. Hemen sonrasında Fed, faiz oranlarında 25 baz puan indirime gitti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise yılın son enflasyon raporunu sundu. Şu an bütçe görüşmeleri Meclis'te devam ederken, vatandaşın iki önemli sorusu var:

Enflasyondaki düşüş ne zaman cebe yansıyacak? Asgari ücrete 2025'te ne kadar zam yapılacak?

Asgari Ücret Görüşmeleri ve Zam Belirleme Süreci

Merkez Bankası Başkanı Karahan, asgari ücretin Merkez Bankası tarafından değil, hükümet, işveren ve sendikaların bir araya gelerek belirlediğini açıkladı. Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise ileriye dönük endeksleme sisteminin önemine dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Aralık ayında toplanacak komisyonun 2025 yılı asgari ücretini belirleyeceğini duyurdu.

Enflasyon Beklentileri ve Olası Zam Oranları

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini %44 olarak belirlerken, Orta Vadeli Program %41,5'lik bir öngörü sundu. 2025 yılı için ise %21 enflasyon tahmini yapılıyor. Kasım ve Aralık aylarında %1,5'lik aylık enflasyon beklentisi söz konusu. İşte öngörülen zam oranlarına göre asgari ücret tahminleri:

%21 zam : 20.572 TL

: 20.572 TL %25 zam : 21.252 TL

: 21.252 TL %30 zam : 22.102 TL

: 22.102 TL %40 zam : 23.802 TL

: 23.802 TL %44 zam : 24.483 TL

: 24.483 TL %50 zam: 25.503 TL

Asgari Ücrette Zam Beklentisi ve Öneriler

Asgari ücrette yapılacak artış, hem enflasyon etkisini azaltmak hem de işverenlerin ödeyebileceği seviyede olmalı. Doğaner, %35'in altındaki bir zam oranının asgari ücretli çalışanları korumak için yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Öte yandan, "vatandaşın alım gücünün korunması" politikasının öncelikli olması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, 2025 yılı asgari ücreti, enflasyonun etkilerini dengelemeyi ve çalışanların alım gücünü korumayı amaçlayan kritik bir karar olacak.