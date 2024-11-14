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Özel tıbbi amaçlı gıdalardaki KDV farklılıkları giderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve hekim kontrolünde reçeteyle kullanılabilen, bedeli de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen "özel tıbbi amaçlı gıdalar"ın tesliminde KDV oranı, beşeri tıbbi ürünlerdeki gibi yüzde 10 olarak düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 10:35, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:41
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Özel tıbbi amaçlı gıdalardaki KDV farklılıkları giderildi

"Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan, beşeri tıbbi ürünlerde (ilaçlarda) olduğu gibi hekim kontrolünde ve reçeteyle kullanılabilen ve bedeli SGK tarafından ödenen özel tıbbi amaçlı gıdaların tesliminde KDV uygulamasında yaşanan farklılıklar giderildi.

Buna göre, bu ürünlerin beşeri tıbbi ürünlerle aynı oranda (yüzde 10) KDV'ye tabi tutularak, oluşabilecek suistimaller önlenecek.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri yüzde 10 KDV'ye tabi tutuluyor. Buna karşın, özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi mallar ile Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin ilgili tarife pozisyonunda tanımlanan telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlardan bazıları mevzuat gereği tıbbi cihaz olarak kabul edilebiliyor.

Yapılan düzenlemeyle temel işlevinin tanı, tedavi gibi tıbbi fonksiyonlar olmamasına rağmen, bazı fonksiyonları nedeniyle tıbbi cihaz olarak kabul edilebilen bu aygıtların indirimli orana tabi tutulmasının önüne geçildi.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Düzenleme yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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