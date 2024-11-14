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Eşini öldürüp intihara kalkışan polis memuru hayatını kaybetti

ANKARA'da, tartıştığı eşi Şükriye Karadeniz'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan polis memuru Kenan Karadeniz, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 11:27, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:27
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Eşini öldürüp intihara kalkışan polis memuru hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile eşi Şükriye Karadeniz arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Kenan Karadeniz, tabancayla eşi Şükriye Karadeniz'i vurdu. 2 çocuk annesi Şükran Karadeniz kanlar içerisinde yere yığılırken, Kenan Karadeniz, olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şükran Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Kenan Karadeniz, hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Karadeniz da sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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