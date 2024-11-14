'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
Sponsorlu İçerik
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 11:46, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:48
Yazdır
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık

Eski sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyor.

Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyen vatandaşlar ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek.

Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

Ehliyetini yenilemeyenlere cezai müeyyide uygulanacak

Yıl sonuna dek vatandaşlar 15 liraya sürücü belgelerini yenileyebilecek.

Sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmemesi halinde 2025 yılında indirimli tutardan vatandaş faydalanamayacak

Ayrıca vatandaşlar eski tip sürücü belgeleri ile araç kullanamayacak. Eski tip sürücü belgesi geçersiz duruma gelecek. Eski sürücü belgeleri ile araç kullandığında ceza işlemi uygulanacak.

Vatandaşların sağlık raporu alarak randevularına gelmesi gerektiğini ifade eden Kalkan, yıl sonunda olabilecek yoğunluk dolayısıyla bir an önce belgelerin yenilenmesini tavsiye etti.

İndirimli yenileme fırsatı

Eski tip sürücü belgelerini 31 Aralık 2024'e kadar yenileyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplamda 15 lira ödeyerek yeni tip sürücü belgelerine sahip olabiliyor.

Belirtilen süre içerisinde yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve bu tarihten sonra başvuru yapanlar bu bedelle ehliyet yenileme imkanından faydalanamayacak. 2025 yılı için bedeller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Başvuru süreci

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.

Sürücü belgesi başvuru sürecinde, kişiler geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.

Yetkililer, başvuru sürecinde herhangi bir ücret talep edilmediğini ve sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Gerekli belgeler

Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber