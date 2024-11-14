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SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

SGK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcunun eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 11:54, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:54
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SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Sosyal Güvelik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilemektedir.

Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci "siyasi bir saldırı" olarak değerlendirilemez.

Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir.

"ABB'nin SGK'ya olan borcu 8,8 milyar lira"

Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL'ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir.

Belediyenin 6183 sayılı Kanun'un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır.

6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun yüzde 10'unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat olamamıştır.

Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu'nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan uzaktır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında "rızaen anlaşma şekli" bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır.

SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız.

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