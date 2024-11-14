Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste

3+1 sisteminin 1+1'e düşürülmesine ilişkin Başta Kamu Birliği Konfederasyonu Başkanı Genel Başkanı Osman Kaya olmak üzere tüm sendikaların ortak talebi olduğunu belirten Barut şunları söyledi:



"Kamuda çalışan emekçilerimizle ilgili bir durumda var. Kamuda çalışan yüzbinlerce insanımız da 3+1 yıllık zorunlu çalışma süresi nedeniyle mağdur oluyor. Sağlıktan Milli Eğitime kamudaki her alanda 4 yıl boyunca aynı yerde görev yapma zorunluluğu büyük mağduriyetlere yol açıyor. Başta Kamu Birliği Konfederasyonu Başkanı Osman KAYA ve ilgili sendika ile emek örgütlerine kadar herkes yanlışın düzeltilmesini kamuda 1+1 çalışma süresi olmasını istiyorlar. Kamuda yeni atanan birisi 4 yıl aynı yerde çalışma zorunluluğu nedeniyle adeta çile çekiyor. Aile birliği ve bütünlüğü de dağılıyor. Eş ve çocuklar da mağdur durumda. Bu mağduriyetin giderilmesi şarttır!"