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Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak

Yediemin otoparklarında bulunan araçların satışı kolaylaşıyor. Düzenleme 9. Yargı Paketi kapsamında Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satışı hızlanacak. Satılacak araçların üzerindeki haciz gibi kısıtlamalar kaldırılacak. Araca ait borçlar eski sahibinden tahsil edilecek. Satıştan elde edilen gelir ise cezalar düşüldükten sonra hak sahiplerine ödenecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 13:52, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:52
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Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargı paketinde yediemin otoparklarında bulunan araçların satışına ilişkin düzenleme de yer aldı.

Buna göre buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Düzenleme kapsamında 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satışı kolaylaşacak.

SATIŞ İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Satılacak araçların üzerindeki satılamaz, devredilemez ve haciz gibi kısıtlamalar ilgili kurumlara bildirilecek ve satış işlemlerine başlanılacak.

Satış işlemi tamamlandığında ise kısıtlamalar otomatik olarak kaldırılarak, tescil kayıtları güncellenecek.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR NE YAPILACAK

Araçların satışından elde edilen tutar, masraflar ve cezalar düşüldükten sonra hak sahiplerine ödenecek.

Hak sahiplerine ödenememesi halinde ise yine hak sahiplerine ödenmesi amacıyla muhafaza edilmesi sağlanacak.

Söz konusu bedeller beş yıl boyunca kamu bankalarında nemalandırılacak. Beş yılın sonunda herhangi bir başvuru gelmemesi halinde ise Hazine'ye devredilecek.

BORÇLARI KİM ÖDEYECEK?

Araçların üzerinde kalan borçlar eski sahibinin üzerine yazılacak.

Vergi ve trafik cezaları gibi borçlar, borcun yapıldığı dönemdeki sahibine ait olacak.

Yeni sahibi aracı borçsuz olarak devralacak.

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