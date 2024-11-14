Merkez Bankası rezervleri 157,3 milyar dolara geriledi

'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
55.000 TL Nakit, %0 Faizle!
Sponsorlu İçerik
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
Ebrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Elektrik faciası davasında savcı mütalaasını verdi
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' Mecliste
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
Bakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
SGK: Ankara BB ile anlaşma yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
Sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Aralık
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
KVKK'den sosyal medya platformu X'e rekor ceza
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Konser incelemesi: Müfettişler İBB ve Ankara Büyükşehirde
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan Ankara BB'nin SGK borcuna dair açıklama
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
Yumurtaya peş peşe zam: Tanesi 8 lira oldu
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
2025'te zam oranı ve yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Bakan Işıkhan açıkladı: Emekli maaşları iyileştirilecek
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
Öğretmenlikte 'Akademi' dönemi resmen başladı!
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Başıboş köpeklerin saldırdığı profesör ağır yaralandı
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Kuraklık hububatta ekim takvimini değiştirdi
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Hukuk ve İdari Yargı Sınav tarihleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 157,3 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 157 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 14:52, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:17
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 157,3 milyar dolara geriledi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 8 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 1 Kasım'da 93 milyar 5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
04.10.202463.55392.762156.315
11.10.202463.74393.643157.386
18.10.202465.57493.791159.365
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
08.11.202465.18792.121157.308

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber