Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kabine'de değişiklik olabileceğini iddia etti.

Işık'ın iddiasına göre, iki icracı bakandan birisinin değişeceği kesinleşti. Işık, iki bakanın da görevdan alınma durumunun söz konusu olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Candaş Tolga Işık, "Değişmesi tartışılan 2 icracı bakandan birinin gideceği kesinleşti. İkisi birden de değişebilir" dedi.

Işık, değişeceğini iddia ettiği bakanlarla ilgili isim vermedi.